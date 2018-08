Restaurant Instock geeft duizenden tomaatjes gratis weg

Musea in lichterlaaie: Thema Haagse Museumnacht is dit jaar ‘In vuur en vlam’

Slechte kwaliteit zwemwater, zieke dieren, een watertekort: de extreme hitte zorgt voor veel overlast in onze regio. Maar er is ook een voordeel aan de huidige warme dagen. Teler Greenco in Honselersdijk geeft deze vrijdag en zaterdag zes miljoen snacktomaatjes gratis weg, omdat ze door de hitte rimpeltjes hebben gekregen en daardoor niet meer verkoopbaar zijn.

Ook in Den Haag worden de minitomaten weggegeven. Dat gebeurde vrijdag vanaf 16.00 uur bij restaurant Instock aan het Buitenhof. “Neem een bakje of zakje mee en dan krijg je gratis tomaatjes zolang de voorraad strekt”, vertelde restaurantmanager Nina Graaff in het programma Hou je Haags! op Den Haag FM. Nina verwacht dat rond 17.30 uur alle tomaatjes zijn uitgedeeld.

“Zes miljoen tomaten zijn ongeveer een week aan slechte oogst: die week dat het boven de 30 graden Celsius was”, aldus technisch directeur Ab van Marrewijk van Greenco. “Maar de smaak is nog steeds heerlijk.” De belangstelling voor de tomaatjes is dan ook groot.

