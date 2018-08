Roze raadslid Ralf Sluijs: “Ik kijk toch stiekem af hoe ze de Pride in 020 doen”

In aanloop naar het grootste LHBTI-evenement van ons land, Pride Amsterdam, interviewt Rob Kemperman het programma Hou je Haags! bijzondere Hagenaars uit deze community. Ralf Sluijs (rechts op de foto) vaart jaarlijks mee in de tocht. “Het is een vriendenuitje, en ik ben er dan ook gewoon als Ralf en niet als politicus”, vertelde het Groep de Mos-raadslid op Den Haag FM.

Toch geeft Ralf toe met een schuin oog en beetje af te kijken hoe het er daar aan toe gaat. “We zijn in Den Haag creatief genoeg om goeie ideeën te verzinnen, maar wat tips opdoen kan geen kwaad.” Het belangrijkste vindt het roze raadslid dat het een feest is waar iedereen mag zijn wie hij, zij of ‘they’ is. “Ik ben al 14 jaar uit de kast, maar ik ging vijf jaar geleden pas voor het eerst naar de Pride omdat het niks voor mij leek.” Op dat laatste is Ralf snel teruggekomen. “Het is een bijzonder feest: ontzettend open, jong en oud, homo en hetero of trans, iedereen hoort erbij.”

Om die reden maakt het niet uit hoe je gekleed gaat volgens Sluijs. “Ik doe rustig met de glitter, maar iedereen mag aandoen wat ze willen. Ik hou het bij een shirt, korte broek en teenslippers.”

Luister hier naar het interview met Ralf Sluijs op Den Haag FM.