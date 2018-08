“Standbeeld Nelson Mandela staat al jaren op de verkeerde plek”

Als het aan Hagenaar Franz van Dijk ligt, wordt het standbeeld van Nelson Mandela verplaatst naar het plantsoen bij het Vredespaleis. “Het staat al jaren op de verkeerde plek.”

Het standbeeld staat momenteel aan de Johan de Wittlaan, op een pleintje tussen een hotel en een bioscoop. “Dat geeft aanleiding tot zeer ongelukkige associaties”, zegt Van Dijk. Als voorbeeld noemt hij de poster voor de film ‘The Great White Shark’ die lange tijd achter het standbeeld was te zien.

“Er is maar een plaats geschikt voor een standbeeld van deze reus onder de mensen en dat is in het plantsoen voor de poort van het Vredespaleis”, aldus Van Dijk. Om dat te bereiken is de Hagenaar een petitie gestart. Tot nu toe zijn daar 76 handtekeningen onder gezet.

Desmond Tutu

Het beeld werd in september 2012 onthuld door de Zuid-Afrikaanse bisschop Desmond Tutu. Het kunstwerk van 3,5 meter hoog werd gemaakt door Arie Schippers.

Foto: Richard Mulder