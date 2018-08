Starbucks, Smullers en Broodzaak op Den Haag Centraal verkocht

Als treinreiziger of bezoeker zal je er weinig van merken, maar vrijdag werd bekend dat de Nederlandse Spoorwegen (NS) de horecazaken Starbucks, Smullers en Broodzaak op Den Haag Centraal hebben verkocht.

De NS heeft de filialen van al deze ketens op de treinstations van de hand gedaan. Broodzaak wordt gekocht door HMSHost, snackbarketen Smullers krijgt Lagardère als nieuwe eigenaar en SSP gaat de Starbucks-filialen uitbaten. Alle 1.300 medewerkers van de drie ketens gaan mee naar de nieuwe eigenaren.

De NS houdt wel inspraak bij de restaurants. Zo zijn er onder meer afspraken gemaakt over openingstijden en productaanbod. Ook de dienstverlening aan de reiziger wordt in de gaten gehouden. De winkels en restaurants van Kiosk, AH To Go en Julia’s blijft NS wel zelf exploiteren.

Foto: Bas Bogers