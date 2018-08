UPDATE: Barbie naar kliniek in Schotland, kinderen naar ex-man Michael

Strand bij Noordelijk Havenhoofd afgesloten na incidenten in gevaarlijk water

DeKoninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) heeft vrijdagmiddag het strand bij het Noordelijk Havenhoofd op Scheveningen afgesloten. Volgens de KNRM is het daar te gevaarlijk om in zee te zwemmen. De afsluiting volgde na twee verschillende incidenten, waarbij twee kinderen en een man in de problemen raakten.

Twee kinderen raakten vrijdagmiddag in de problemen. Dat gebeurde langs de vloedlijn bij het Noordelijk Havenhoofd. De kinderen waren volgens de politie aanvankelijk niet aanspreekbaar. Ze zijn met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. Hoe het met ze gaat, kon de politiewoordvoerder niet zeggen. Volgens getuigen werden de kinderen gered door een alerte omstander.

Korte tijd later raakte opnieuw iemand in zee in de problemen. De hulpdiensten, waaronder brandweer en KNRM, rukten massaal uit om de persoon op de kant te krijgen. De reddingsbrigade vraagt strandgangers goed op te letten en de aanwijzingen op het strand op te volgen.

Foto: Catharina Abels