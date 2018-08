UPDATE: Barbie naar kliniek in Schotland, kinderen naar ex-man Michael

De kinderen van realityster Samantha de Jong, beter bekend als Barbie, zijn door de kinderrechter voor minstens drie maanden toegewezen aan haar ex-man Michael van der Plas.

De kinderrechter vond het onverstandig om de kinderen bij hun moeder te laten. Barbie werd vorige week opgenomen in een ziekenhuis. Buren zagen hoe zij eerst haar polsen probeerde door te snijden en daarna uit het raam sprong. Volgens haar woordvoerder Jim Hoogendorp klopt dat verhaal niet, maar werd Barbie onwel toen ze met een mes in het raamkozijn zat en viel ze per ongeluk naar buiten. In januari werd Barbie ook al met spoed opgenomen in het ziekenhuis.

Samantha gaat eerdaags naar een kliniek in Schotland om te worden behandeld. Daar zal ze 2,5 tot vier maanden blijven. Woordvoerder Jim Hoogendorp benadrukt in een verklaring op Facebook dat Barbie achter het besluit staat, om haar kinderen onder te brengen bij Michael. “De beslissing is in overleg met Samantha genomen. Zij heeft er volledig mee ingestemd voor een goed herstel. De afgelopen week heeft ze haar intakegesprek gehad en wordt de aanvraag verwerkt. Zij zal binnen nu en twee weken naar Schotland vertrekken en voor zeker 10 tot en met 16 weken daar verblijven.”

Michael terug uit Spanje

De zesjarige Angelina en de drie jaar jongere Milano blijven gewoon in Den Haag wonen. Michael, die na de ‘zelfmoordpoging’ halsoverkop naar Den Haag kwam, gaat voorlopig niet meer terug naar Spanje waar hij samen met zijn nieuwe vriendin een horecazaak runt.

“Barbie kan zich niets meer herinneren”

Volgens woordvoerder Jim Hoogendorp heeft Barbie geen idee meer wat er vorige week is gebeurd op Scheveningen. “Samantha is niet voor niets opgenomen en moet aan haar herstel werken. Van het gebeuren kan ze zich niets, maar dan ook niets meer herinneren. Zij is momenteel ook niet in staat, vanwege haar gemoedstoestand, om maar iets te vertellen of antwoord te geven over wat er over haar in de media is geschreven.”

Foto: Gera Nieland