Gemeente grijpt in om miljoenentekort te voorkomen

Den Haag stevent af op een miljoenentekort. Dat blijkt uit het zogenoemde ‘halfjaarbericht 2018’ dat aan de gemeenteraad is gestuurd. Hierin rapporteert het stadsbestuur over de begrotingsuitvoering van het lopende jaar.

Het halfjaarbericht laat op een totale gemeentebegroting van 2,5 miljard euro een nadelig resultaat van acht miljoen euro zien. Naast een serie meevallers op uiteenlopende gebieden zorgen met name twee uitgavenposten voor dit nadelige resultaat: jeugdzorg (9,6 miljoen euro) en de gemeentelijke overhead (7,6 miljoen). Het stadsbestuur zegt maatregelen te hebben getroffen om deze uitgaven beter te beheersen.

“Waar overheadkosten aanvankelijk onderdeel waren van de afzonderlijke beleidsprogramma’s – en daardoor soms minder zichtbaar waren – daar komen ze door een wijziging van de regelgeving nu allemaal samen in één uitgavenpost”, zegt wethouder Rachid Guernaoui (foto) van Financiën. “Dat vergroot het inzicht en tegelijk de mogelijkheden tot bijsturing. We kijken voortdurend kritisch naar onze eigen kosten en de mogelijkheden om deze structureel te verminderen.”

“Grip op de uitgaven”

Bij de uitgaven voor jeugdhulp speelt met name de gestegen vraag naar zorg in Den Haag een rol. Er wordt rekening gehouden met een tekort van rond de twintig miljoen over 2018. “We werken hard om de kwaliteit van de jeugdzorg waar mogelijk verder te verbeteren”, zegt Guernaoui. “Tegelijk willen we zorgen dat we niet ieder jaar grote tekorten hebben. Het uitgangspunt voor dit college is dat iedereen de zorg moet krijgen die hij of zij nodig heeft. Daarbij hoort uiteraard ook grip op de uitgaven.”