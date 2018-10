Coming Out Day in Den Haag gevierd met fototentoonstelling, debat en filmpremière

Koekamp Kastanje Campagne: “Het is een voorbeeldboom voor heel Nederland”

De Koekamp Kastanje is naar de vijfde plek gestegen in de Boom van het Jaar-verkiezing. Sinds Den Haag FM de ‘Koekamp Kastanje Campagne’ voert is de boom in korte tijd van onderaan de lijst gestegen naar de subtop. Wekelijks spreken we een fan van monumentale boom. Dit keer was dat Clara Visser van de Bomenstichting Den Haag.

“De Koekamp Kastanje mag een voorbeeld worden voor de rest van Nederland wat betreft de strijd die er is geleverd om hem te behouden”, vertelt Clara Visser op Den Haag FM. Ze is trots op alle mensen die zich destijds hard hebben gemaakt om manier te bedenken de boom te behouden. “Dat resulteerde er uiteindelijk in dat de gigantische en oude boom tachtig meter is verhuisd, en dat is een unicum.” De boom kan volgens Clara als icoon dienen het behouden van bomen. “In Nederland wordt er erg veel gekapt terwijl er genoeg alternatieven zijn. We hebben de bomen gewoon nodig in het kader van klimaatverandering.”

Den Haag FM voert de ‘Koekamp Kastanje Campagne’ om de boom te laten klimmen in de verkiezing door wekelijks aandacht te besteden aan de monumentale boom. De winnaar krijgt de kans om de mooiste van Europa te worden. Stemmen op de Haagse boom kan tot en met 15 oktober op de website van de Boom van het Jaar-verkiezing.

Foto: Hans Menop

Luister hier naar het interview met Clara Visser op Den Haag FM.