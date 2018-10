Coming Out Day in Den Haag gevierd met fototentoonstelling, debat en filmpremière

Nieuw wijkgebouw Amadeus opent haar deuren na grote verbouwing

Het verbouwde wijkgebouw ‘Amadeus’ naast de Bethelkerk is maandag geopend voor de buurtbewoners. “Iedereen is welkom om een kijkje te nemen en een kopje koffie te komen drinken in ons vernieuwde wijkgebouw”, vertelt voorzitter Irene Sjerp van het comité Bethel Blijft op Den Haag FM.

De Bethelkerk in de Componistenbuurt driegde gesloopt te worden. Het comité wist dat te voorkomen door een financieel haalbaar plan te maken waarmee het gebouw kan blijven staan. “We zijn daarom ook zo trots om vandaag al mensen te mogen verwelkomen in het nieuwe wijkcentrum.” Tachtig vrijwilligers en een aannemer hebben de afgelopen maanden hard gewerkt aan de verbouwing van de kerk en de buurtcentrum ernaast. “Het is prachtig geworden, alles glimt en blinkt je tegemoet wanneer je binnenkomt.” Vanaf 1 oktober beginnen in wijkgebouw Amadeus al activiteiten die de buurt dichter bij elkaar kunnen brengen. “Van een praatje maken tot een computercursus.”

De officiële opening zal op zaterdag 13 oktober vanaf 15.00 uur plaats vinden waarbij wethouder Rachid Gueraoui aanwezig zal zijn. “De wethouder hijst dan de vlag met daarop ons Amadeus-logo. Ook willen we het oude geluid van de we klokken weer laten horen op dat moment.”

Luister hier naar het interview met Irene Sjerp op Den Haag FM.