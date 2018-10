Proef met wijkrechters “kan werken”

De proef om met wijkrechters kleine geschillen snel te kunnen oplossen is maandag 1 oktober van start gegaan in Den Haag. De evaluatie van een vergelijkbare proef die in Groningen is gehouden is grotendeels positief. Toch heeft een hoogleraar Recht en Samenleving Jan Brouwer enkele bewaren op het plan.

“Het gaat ten koste van grotere en belangrijkere zaken tenzij er meer geld wordt vrijgemaakt”, vertelt de hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen op Den Haag FM. Daarnaast zal het toch voorkomen dat de burgers een ongelijke kans maken wanneer ze zich niet laten vertegenwoordigen door een advocaat. “Als jouw buurman de ins en outs van het recht weet, moet jij het afleggen.” De rechter doet zijn best om de meest rechtvaardige keus te maken, maar de burger zal zich toch oneerlijk behandeld kunnen voelen. “Als de burger het gevoel heeft gehad dat hij geen kans maakte, schiet je er niets mee op.”

De proef start 1 oktober en duurt tot en met januari 2020. Als het een succes wordt, overweegt burgemeester Pauline Krikke om in meer stadsdelen een wijkrechter in te zetten.

Luister hier naar het interview met Jan Brouwer op Den Haag FM.