Thumbs up van wethouder Van Asten voor Haagse fietsers

Wethouder Robert van Asten van Mobiliteit trotseerde maandag het slechte weer om fietsers langs het Malieveld een thumbs up te geven.

“Een echte herfstdag met wind en buien”, aldus de wethouder. “Geen fietsweer? Natuurlijk wel, ook vandaag reden honderden fietsers in de ochtend langs het Malieveld. Van scholieren tot zakenmannen, bakfietsmoeders en -vaders en senioren.” Volgens Van Asten was het “een mooi moment” om tijdens de ochtendspits eens een complimentje te geven. “Het is tenslotte Haagse Fietsweek.”

De tweede editie van de Haagse Fietsweek ging afgelopen vrijdag van start met een debat. Zaterdag was het Fietsverwendag op het Buitenhof. Dinsdag is er een E-bike Informatiedag in Bouwlust, woensdag staat een hoorcollege op het programma in de Campus Den Haag van de Universiteit Leiden. Donderdag wordt de FietsAward uitgereikt in het hoofdkantoor van de ANWB. Kijk hier voor het hele programma van de Haagse Fietsweek.