Familie zamelt bijna 3.000 euro in voor gehandicapte dochter Juul

De familie Turenhout heeft in de aanloop naar de Madurodam Marathon al 3.000 euro opgehaald. De familie doet mee onder de naam ‘Team Juul’, vernoemd naar de jongste dochter uit het gezin. “Juul heeft een hele zeldzame gen-aandoening”, zegt moeder Linda op Den Haag FM. “Er zijn maar dertig kinderen op de wereld die het hebben en zij is de enige in Nederland. Daarnaast heeft ze last van epilepsie en kan ze niet zelfstandig zitten of staan.”

De eerste Madurodam Marathon wordt op zondag 7 oktober gelopen in en rond het pretpark. De marathon is net als het park zelf op een schaal van 1:25 en dus 1,69 kilometer. De opbrengst gaat naar het project ‘Samen naar School’ van de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind(NSGK). Den Haag FM presentatoren Justin Verkijk en Rogier Heimgartner lopen ook mee. In de aanloop naar zondag besteden ze in de uitzendingen van het programma Haagse Ochtendradio extra aandacht aan de ‘marathon’ en de NSGK.

Juul is anderhalf maar haar ouders hopen dat ze over een paar jaar naar een reguliere basisschool kan. Het Samen naar Schoolproject zorgt daarvoor. Het team van de familie Turenhout bestaat inmiddels uit 22 leden een heeft bijna drie duizend euro opgehaald voor de NSGK. De Madurodam Marathon is aanstaande zondag om 14.00 uur. Meedoen, doneren of je aansluiten bij Team Juul of Team De Zware Jongens(Justin en Rogier) kan hier.

Luister hier naar het gesprek met de familie Turenhout op Den Haag FM.