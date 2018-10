Haagse Stadspartij tikt Wethouder De Mos op de vingers om ‘snoepreisje’

Wethouder Richard de Mos gaat in december met Haagse ondernemers op handelsmissie naar China, maar de oppositie spreekt eerder van een ‘snoepreisje’. “Ik moest er even om lachen omdat hij zich in het verleden boos heeft gemaakt toen PvdA-wethouder Kool naar China ging”, zegt Peter Bos van de Haagse Stadspartij. “Hij is nu nog geen half jaar wethouder of hij doet het zelf.”

Dit is een tweet van @RicharddeMos uit 2014. Inmiddels is de Mos bekeerd tot het communisme en gaat hij zelf peperduur op reis naar China op kosten van het proletariaat. https://t.co/6VUf0RjAx6 — Peter Bos (@HSPeterBos) 2 oktober 2018



Volgens Bos is het overigens geen probleem dat een wethouder naar het buitenland gaat om de belangen van de stad te behartigen. Bos: “Maar als je daar zelf te pas en te onpas kritiek op hebt gehad dan moet je dat rechtzetten.”

De Mos gaat in China ook op bezoek bij United Vansen, de grootaandeelhouder van ADO Den Haag. “Dat vind ik wel onnodig, we hebben als gemeente immers geen bemoeienis meer met ADO”, aldus Bos.

Luister hier naar het interview met Peter Bos op Den Haag FM