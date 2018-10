Leger des Heils zoekt handdoeken, bidons en dumbells voor sportschool in woonlocatie Om en Bij

Het is misschien niet het eerste dat je zou verwachten bij het Leger des Heils, maar de woonlocatie Om en Bij krijgt binnenkort een sportschool. “Voor veel mensen is de drempel te hoog. Het is bijvoorbeeld veel te duur voor ze”, zegt Mandy Chabot die begeleider is bij de afdeling huis en haard van het Leger des Heils.

Het is de bedoeling dat de 3e etage van de woonlocatie een fitnessruimte wordt. “We hebben nog wel een aantal dingen nodig”, laat Chabot weten. “Zo zijn we nog op zoek naar handdoeken, bidons, dumbells en willen we een glazen wand waardoor de ruimte groter lijkt.” Mensen die spullen over hebben kunnen dat bij het Leger des Heils langs brengen. “We hopen dat de fitnessruimte binnen een maand helemaal af is.”

Luister hier naar het interview met Mandy Chabot op Den Haag FM