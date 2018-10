Let op: Subsidie- en sloopregeling voor dieselauto’s, brommers en snorfietsen stopt zondag

De gemeentelijke subsidie- en sloopregeling voor dieselauto’s, brommers en snorfietsen stopt komende zondag 7 oktober.

De laatste dag waarop mensen nog geld voor een schonere vorm van vervoer kunnen aanvragen is zaterdag 6 oktober. Aanvragen die daarna binnenkomen worden niet meer in behandeling genomen. Wie per post een aanvraag doet, moet zorgen dat deze op vrijdag 5 oktober bij de gemeente binnen is.

Voor een gesloopte dieselauto geeft de gemeente een tegoed van duizend euro en voor een bromfiets of scooter 300 euro. Het tegoed kan men besteden aan een fiets, het openbaar vervoer en het huren van deelauto’s. Het totale budget voor de regeling was één miljoen euro.

Foto: Duco Dorp