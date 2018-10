Natascha maakt zich hard tegen sloop herenhuizen aan Harstenhoekweg

Natascha Bruti zet zich al twee jaar met hart en ziel in, om de sloop te voorkomen van drie karakteristieke herenhuizen aan de Harstenhoekweg. 2000 mensen ondertekenden een petitie, en ze richtte Stichting Behoud Scheveningen op. Maar na jarenlang gesteggel, is de sloop maandag alsnog begonnen en dat komt hard binnen. Maar samen met buurtgenoten en haar stichting geeft ze de moed niet op en zoeken naar mogelijkheden om de sloop alsnog tegen te gaan.

Zo is er een rapport ontdekt uit 2012 waaruit blijkt dat aantasting van de grond serieuze gezondheidsklachten kan opleveren. Ook heeft Natascha een brief aan Koning Willem Alexander geschreven. Zijn vader en zijn overgrootmoeder hebben beide in de historische panden geslapen, die destijds dienst deden als hotel.