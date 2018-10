Schadefonds Geweldsmisdrijven en Brandpreventieweken in Dossier Mastenbroek op Den Haag FM

“Promotiestichting Kijkduin stopt na verlies financiële steun”

Nu naast meerdere ondernemers ook de gemeente heeft besloten geen geld meer te steken in promotiestichting Kijkduin, heeft de organisatie besloten om de stekker eruit te trekken. Toch is voorzitter Frans van Steenis optimistisch: “Wie weet ontstaat er over een aantal jaar weer een nieuw initiatief als de herontwikkeling van Kijkduin klaar is.”

Van Steenis ziet het een als de verplaatsing van het ADO Stadion van het Zuiderpark naar de rand van de stad. “Daar was eerst ook niemand blij mee, maar nu het er eenmaal zit zie je dat ook daar leuke dingen ontstaan”, vertelt de voorzitter van promotiestichting. “Datzelfde geldt voor Kijkduin. Er liggen genoeg aantrekkelijke dingen omheen om het over een paar jaar nieuw leven in te blazen.”

Kijkduin is één van drie stadsgebieden die hun eigen citymarketing verzorgt. Daartoe ontstond tien jaar geleden de Stichting Beach Resort Kijkduin (SBRK), waarin eigenaar en ontwikkelaar FRED, de strandpaviljoenhouders en de ondernemers waren vertegenwoordigd. Sommige ondernemers vinden dat ze te weinig terugzien van hun verplichte contributie. Bovendien lopen sinds de verbouwing van de badplaats, die eind vorig jaar is begonnen, de omzetten van verschillende ondernemers drastisch terug. Dus besloot een aantal van hen hun biezen te pakken.

Toen onlangs ook de gemeente de subsidiekraan dichtdraaide, trok SBRK definitief de stekker. Voor haar promotiewerk heeft de SBRK dit jaar een begroting van bijna drie ton, geld dat ze ontving uit bijdragen van genoemde partijen. Het is nog onduidelijk wat er gebeurt met het geld dat de SBRK nog in de kas heeft.

Foto: Sonja Assenberg-Staarthof