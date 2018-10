Dode in woning op Scheveningen is 31-jarige Hagenaar

Schadefonds Geweldsmisdrijven en Brandpreventieweken in Dossier Mastenbroek op Den Haag FM

In het radioprogramma Dossier Mastenbroek op Den Haag FM wordt woensdag uitgebreid aandacht besteed aan nieuwe campagnes van het Schadefonds Geweldsmisdrijven en de Haagse brandweer.

De komende periode staan de landelijke Brandpreventieweken op de agenda. De Brandweer Haaglanden zet zich 52 weken per jaar in voor de brandveiligheid in onze regio. Dit jaar ligt de focus tijdens de Brandpreventieweken op aanstaande en kersverse ouders met de slogan ‘Maak van je roze wolk geen rookwolk’. Astrid de Roo, Projectleider Brandveilig Leven, vertelt woensdag in Dossier Mastenbroek over dit thema.

Met het intreden van de donkere dagen, neemt de kans op woningovervallen weer toe. Een gewelddadige woningoverval heeft grote impact en brengt vaak materiële schade en psychisch letsel met zich mee. Steeds meer Haagse slachtoffers van overvallen weten het Schadefonds Geweldsmisdrijven te vinden. Directeur Monique de beantwoord vragen hierover.

Misdaad en meer

Journalist Martijn Mastenbroek presenteert elke woensdagavond tussen 21.00 en 23.00 uur op Den Haag FM het misdaadprogramma Dossier Mastenbroek. Het programma staat in het teken van Haagse misdaadzaken, maar besteedt ook aandacht aan bijvoorbeeld cybercrime en drugs- en jeugdproblematiek in de stad. Met studiogasten, hulpverleners en professionals uit het veld worden actuele en uiteenlopende thema’s besproken.