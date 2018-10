Streep door extreemrechtse filmavond bij As Soennah-moskee

De anti-islambeweging Pegida mag woensdagavond geen filmvertoning organiseren voor de As Soennah-moskee aan de Fruitweg. De film mag wel in de openlucht vertoond worden, maar alleen op de Koekamp bij het Malieveld.

Met een filmavond voor de moskee wil Pegida “het ware gezicht van de islam” laten zien. De gemeente vindt echter dat de vertoning en de bijbehorende demonstratie “een sterk provocerend karakter” hebben. Het kan leiden tot ernstige verstoring van de openbare orde, zegt een woordvoerder. “Dat moet te allen tijde worden voorkomen.”

Een soortgelijke demonstratie van de anti-islambeweging in Enschede is maandagavond rustig verlopen, zo meldt RTV Oost. Dinsdagavond staat er een filmavond gepland voor een moskee in Rotterdam, de komende dagen wil Pegida ook demonstreren voor islamitsche gebedshuizen in Amsterdam en Utrecht.

Varkens roosteren

Afgelopen juni verbood burgemeester Pauline Krikke van Pegida voor de As Soennah-moskee. De actievoerders waren toen voornemens om varkens te roosteren voor het gebedshuis.