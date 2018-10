Let op: Subsidie- en sloopregeling voor dieselauto’s, brommers en snorfietsen stopt zondag

Taxi, touringcar of openbaar vervoer: kinderdagverblijven zoeken alternatieven voor Stint

Het is sinds maandagnacht verboden om met een Stint de openbare weg op te gaan en dat zorgt voor moeilijkheden bij de kinderdagverblijven in Den Haag. Nu de elektrische bakfiets niet meer gebruikt mag worden hebben kinderopvangorganisaties nog geen structurele oplossingen.

Triodus dat met 22 Stints rondreed, heeft creatief gekeken naar oplossingen: “We hebben dinsdagochtend gebruik gemaakt van de auto’s van medewerkers”, zegt Henriette Smekens namens de kinderopvangorganisatie. “Verder kwamen kinderen op de fiets en ging een groepje zelfs met het openbaar vervoer.”

Door het besluit van de minister om Stints te verbieden waren kinderopvangcentra genoodzaakt snel maatregelen te nemen. “Voor de komende dagen hebben wij taxivervoer of vervoer per touringcar kunnen regelen”, schrijft kinderopvang 2Samen op haar website. “Bij andere locaties gaan kinderen voorlopig lopen.”

Kosten

Of de tijdelijke oplossingen gaan leiden tot hogere kosten voor de kinderopvang wil Triodus nog niet zeggen: “Daar wil ik nu de ouders nog niet mee lastig vallen. Dat bekijken we als we een structurele oplossing hebben.”

