Tom van Kalmthout wint met Rundfunk belangrijke cabaretprijs

De Haagse komiek Tom van Kalmthout (rechts op foto) heeft maandagavond in theater Diligentia aan het Lange voorhout de Neerlands Hoop, een prijs voor veelbelovende theatermakers, gewonnen. Hij won de prijs samen met Yannick van de Velde (links op foto) voor zijn werk in Rundfunk.

Over de Rundfunk schrijft de jury: “Retestrak, snoeihard en gruwelijk grof. Yannick van de Velde en Tom van Kalmthout zijn in Wachstumsschmerzen even ontwapenend als brutaal in een grote verzameling pijnlijk foute, maar hilarische en absurde scènes. Rundfunk is een verademing, met cabaret dat de grenzen oprekt én er prettig ver overheen gaat.”

De Neerlands Hoop, de talentprijs van de VSCD die traditiegetrouw gelijktijdig wordt uitgereikt met de Poelifinario’s, de belangrijkste cabaretprijzen. Cabaretiers Jochem Myjer en Tim Fransen hebben Poelifinario’s gingen beide met een prijs ervandoon. Joost Spijkers heeft de Poelifinario voor kleinkunst gekregen voor zijn show Spijkers II.

Foto: still DWDD (BNNVARA)