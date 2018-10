Vanaf nu mogen snorfietsers niet meer door de Grote Marktstraat

Meer in

Het snorfietsverbod in de Grote Marktstraat, Spuistraat en zijstraten gaat maandag officieel in. Eerder werden bromfietsen (met een geel nummerbord) al uit de straten geweerd en nu geldt ook een snorfietsverbod (voor de voertuigen met een blauw nummerbord).

Snorfietsers moeten vanaf maandag omrijden via de Lutherse Burgwal en de Gedempte Gracht. De gemeente gaat in het hele gebied borden plaatsen om snorfietsers te wijzen op de aangepaste regels. In de eerste twee weken van het verbod zal nog niet streng gehandhaafd worden en zullen overtreders alleen een waarschuwing krijgen. Na die twee weken kan de boete oplopen tot meer dan negentig euro.

De Grote Marktstraat is een voetgangersgebied en heeft geen officieel fietspad. Het is een ‘shared space’ gebied. Alle gebruikers moeten er rekening met elkaar houden. Daarom geldt een maximum snelheid van vijftien kilometer per uur. Ook elektrische fietsen en wielrenners moeten zich hier aan houden.