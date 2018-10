Koningin Máxima bij opening congres One Young World in Den Haag

200 kinderen bij aftrap Kinderboekenweek door Woezel en Pip

Voor de Bibliotheek Den Haag begon Kinderboekenweek woensdag feestelijk met een mini-voorstelling van Woezel en Pip. 200 kinderen keken in de Centrale Bibliotheek naar de bevriende hondjes.

Omdat het thema van de Kinderboekenweek ‘Vriendschap’ is en het motto ‘Kom erbij!’, was dit een mooie gelegenheid om een cheque ter waarde van 1.800 euro te overhandigen aan de Stichting het Vergeten Kind. De Haagse bieb haalde het geld op tijdens het Uit Festival met de verkoop van afgeschreven boeken. De stichting zet zich in voor een Nederland waar elke kind echt kind kan zijn. Zo kan iedere kind volwaardig meedoen in de maatschappij.

Na de feestelijke aftrap is in veel vestigingen van de Bibliotheek Den Haag tijdens de Kinderboekenweek iets te beleven. Het programma is te vinden op: Bibliotheekdenhaag.nl.

Foto: Martijn Beekman