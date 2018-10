Actie publieke sector op Lange Voorhout trekt honderden demonstranten

Op de actie voor de publieke sector aan de Lange Voorhout zijn dinsdagavond honderden mensen afgekomen. Tussen 18.00 uur en 20.00 uur wordt eerst een stille tocht gehouden, waarna meerdere mensen een toespraak houden. SP-leider Lilianne Marijnissen spreekt rond 19.00 uur.

De actie werd in september aangekondigd door PO in actie en vakbond FNV. De reden voor de actie is het afschaffen van de dividendbelasting voor buitenlandse bedrijven en investeerders. Dit kost de overheid twee miljard euro. FNV vindt dat dat geld beter gebruikt kan worden om de werkdruk van mensen in de publieke sector te verlagen en de salarissen te verhogen.

FNV riep iedereen die in de publieke sector werkt, zoals agenten, leraren, mensen uit de zorg en soldaten, op om mee te demonstreren.

Foto: Omroep West