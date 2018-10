Durf jij het aan? Vuurvreters gezocht voor Hot Noodle Challenge

Ook gek op pittige noodles? Doe dan mee met de Hot Noodle Challenge. Komende zaterdag 6 oktober barst de strijd los bij Amazing Oriental Ypenburg. Wie lukt het om twee pakjes spicy noodles op te eten binnen vijf minuten?

“In veel families en vriendengroepen dagen mensen elkaar uit om pittig te eten”, vertelt marketingdirecteur Liza Poon van de supermarkt. “En zeg je pittig, dan zeg je Amazing, want wij hebben veel spicy producten in ons assortiment. Daarom besloten wij heel Nederland uit te dagen voor de Amazing Hot Noodle Challenge.” Deelnemers krijgen elk twee pakjes Spicy Hot Chicken Ramen noodles geserveerd. Wie de noodles binnen vijf minuten volledig heeft opgegeten, wint een pakket Koreaanse producten ter waarde van vijftig euro.

De Challenge is voor pittige eters vanaf 18 jaar. Er zijn vier rondes. Per ronde wint degene die de noodles het snelste heeft gegeten. Aanmelden vooraf is noodzakelijk. Kijk voor meer informatie op Amazingoriental.nl.