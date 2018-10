Gemeente stopt samenwerking met As Soennah-moskee tijdens Oud en Nieuw

Het stadsbestuur stopt de omstreden samenwerking met de As Soennah-moskee tijdens de jaarwisseling. Vrijwilligers van de moskee liepen jarenlang rond met Oud en Nieuw om de rust in de Schilderswijk te bewaren.

De samenwerking tussen de As Soennah-moskee en de gemeente Den Haag zorgde de afgelopen jaren voor kritiek. Partijen als de PVV, VVD, ChristenUnie/SGP en het CDA verzetten zich ertegen omdat de moskee “de zuivere islam” nastreeft. De PVV sprak van “salafistische ordetroepen”. De voormalige burgemeester Jozias van Aartsen verdedigde de samenwerking omdat hij vond dat de vrijwilligers goed werk verrichte. “Ze doen gewoon hun burgerplicht”, stelde hij.

Burgemeester Krikke stopt nu met het werven van vrijwilligers via de As Soennah-moskee. Niet omdat de moskee omstreden is, maar omdat werven via organisaties te weinig oplevert, schrijft ze in een brief aan de gemeenteraad.

Omstreden financiële steun

Een paar maanden geleden stopten alle gemeentelijke subsidies aan de moskee. Aanleiding waren berichten over omstreden financiële steun die de As Soennah-moskee vanuit Koeweit zou krijgen. Woensdag praat de gemeenteraad over de komende jaarwisseling en de aanpak die burgemeester Krikke heeft.

Foto: Google Maps