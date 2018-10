Haagse politiepaarden genieten van luxe ‘Paardenbuffet’ op het Lange Voorhout

De Haagse politiepaarden stond woensdag een wel heel feestelijk ontbijt te wachten. Om te vieren dat ze op het nippertje toch niet naar Rotterdam overgeplaatst worden én omdat het donderdag dierendag is, trakteerde het Hotel Des Indes ze op een bijzonder ‘paardenbuffet’.

Begin juli werd besloten dat de politiepaarden van Den Haag naar Rotterdam zouden gaan, om beter inzetbaar te zijn in de regio en vanwege een personeelstekort. Na protest van de Eenheid Den Haag, en toen bleek dat er asbest in de Rotterdamse stal zat, werd die beslissing vorige maand teruggedraaid. Voorlopig blijft de bereden politie in de Haagse stal aan de Ooberlaan. Reden te meer voor een feestje, volgens de directeur van het Hotel Des Indes, Coen Masselink. “Den Haag is een hele mooie klassieke stad, een koninklijke stad, en daar horen paarden gewoon bij”, aldus Masselink.

Met het paardenbuffet is een oude traditie in ere hersteld. Al in de jaren ’70 en ’80 verwende het Hotel Des Indes jaarlijks paarden met een echt (door een chef-kok bereid) buffet, in het kader van de destijds beroemde Haagse Paardendagen.