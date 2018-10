Haagse treinliefhebber al meer dan 30 jaar lid van Modelbouwclub

Deze week bestaat de Haagse Modelbouwclub 80 jaar en dat vieren ze dit weekend met een groot feest. Koos is inmiddels al meer dan 30 jaar lid van de club en heeft ook zijn eigen treinbaan thuis: “Ik vind het heerlijk om te rommelen met mijn treinen”, zegt de treinfanaat. “Ik kan er uren mee bezig zijn.”

Tegenwoordig zit de Haagse Modelbouwclub in Loosduinen aan de Werf waar ze het onderkomen delen met HFCC Racing. Om de nieuwe locatie goed in te luiden en het vanwege het 80-jarig bestaan van de modelbouwclub is er dit weekend open huis.

Koos gaat meestal een keer per week naar de club en vermaakt zich daar prima. Bekijk de video waarin Koos vertelt over zijn grote passie: het bouwen en het laten rijden van treintjes.