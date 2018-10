Haagse virtual reality-documentaire genomineerd voor Gouden Kalf

De Haagse virtual reality-documentaire ‘Meet The Soldier’ is genomineerd voor een Gouden Kalf, de belangrijkste filmprijs van Nederland. De film is gemaakt door de Haagse organisatie Hack The Planet en maakt kans in de categorie ‘Beste Interactive’ tijdens het Nederlands Film Festival in Utrecht.

Centraal in de categorie Interactive staan nieuwe vormen van verhalen vertellen en de interactie tussen het publiek en mediatechnologie. ‘Meet The Soldier’ is samen met twee andere producties in de race voor de prijs. De uiteindelijke winnaar wordt komende vrijdag bekendgemaakt tijdens het Gouden Kalveren Gala. ‘Meet The Soldier’ is volgens de jury “een project dat daadwerkelijk nieuwe manieren van storytelling verkent en ook duidelijk gericht is op maatschappelijke impact”. Mooi vond de jury bovendien de “originele vorm waarin het publiek deel uitmaakt van het experiment”.

‘Met The Soldier’ werd opgenomen in Oeganda met de laatste technieken op het gebied van 360 graden- en 3D video. De hoofdpersonages ontmoeten elkaar in virtual reality, terwijl de filmkijker zich ook in die virtuele wereld bevindt. Hack The Planet is een non-profit start-up van internetbureau Q42 en Mensen met een Missie, een organisatie voor internationale samenwerking en solidariteit. De Haagse film won eerder dit jaar al een Gouden SpinAward voor ‘beste creatieve digitale concept op het gebied van augmented en virtual reality’.