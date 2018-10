Jessica Mendels leest voor uit eigen werk bij aftrap Kinderboekenweek

Woensdag begint in heel Nederland de jaarlijkse Kinderboekenweek. De Haagse presentatrice en actrice Jessica Mendels leest woensdagmiddag voor uit haar eerste kinderboek ‘Illie Billie is Jarig’. De muzikale begeleiding bij het boek wordt verzorgd door zanger Tim Akkerman.

Voor Jessica is het haar eerste Kinderboekenweek als schrijfster. “Normaal stond ik als moeder in de rij voor de kinderboeken. Nu ga ik uit mijn eigen boek voorlezen”, zegt de schrijfster op Den Haag FM. Het boekje gaat over een kevertje met diabetes, Illie Billie. Daarnaast komen er andere figuurtjes met allergieën voor in het verhaal. Zo kunnen kinderen met een voedselallergie zichzelf identificeren met een van de karakters.

Het muzikale voorleestheater begint woensdagmiddag om 14.00 uur bij boekhandel Paagman op de Frederik Hendriklaan. Zaterdag is Mendels, zonder Tim Akkerman, in Wateringen bij ‘De Speelgoedwinkel’ in de Herenstraat in Wateringen.

