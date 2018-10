Kinderwerk Duindorp stopt wegens bezuinigingen: “Dit raakt de hele wijk”

Welzijn Scheveningen moet flink bezuinigen en stopt daarom volgend jaar noodgedwongen stoppen met het kinderwerk in Duindorp. Dat bevestigt de organisatie woensdag tegenover Den Haag FM. “Dit raakt de hele wijk.”

Alle activiteiten die worden georganiseerd vanuit wijkcentrum Het Trefpunt aan de Tesselsestraat worden vanaf maart volgend jaar stopgezet: de kinderclubs, vakantieactiviteiten en de activiteiten in samenwerking met de basisscholen in Duindorp en de Sporttuin. “Honderden kinderen zijn hiervan de dupe. Waar moeten die straks heen als dit allemaal stopt?”, vraagt Debbie de Bruin van Het Trefpunt zich hardop af. Ook zouden door de bezuinigingen 23 werknemers van Welzijn Scheveningen op zoek moeten naar een andere baan. “Er wordt hier alleen maar gehuild.”

Welzijn Scheveningen heeft drie jaar geleden met flinke bezuinigingen vanuit de gemeente te maken gekregen, meldt de organisatie op Facebook. Voorstellen om er onderling uit te komen zijn op niets uitgedraaid en dit resulteert nu in het verdwijnen van bijna de helft van de beroepskrachten. “De ziel wordt uit de organisatie gerukt. Op alle vlakken zullen bewoners hierdoor hard geraakt worden. Van jong tot oud: het steuntje in de rug verdwijnt.”

Buurt in actie

Met een handtekeningenactie en media-aandacht hopen de werknemers, vrijwilligers en bewoners uit de wijk dat het stadsbestuur de beslissing alsnog wil heroverwegen. “Mensen stonden vanochtend al op de stoep om te helpen. De actie komt rechtstreeks uit het hart van de bewoners”, vertelt locatiemanager Danielle Harthoorn op Den Haag FM.

PvdA: “Stop kaalslag Welzijn Scheveningen”

De PvdA in de gemeenteraad is boos over de bezuinigingen. De partij wil opheldering van wethouder Kavita Parbhudayal​ over “de kaalslag van het welzijnswerk in Scheveningen”. Gemeenteraadslid Janneke Holman: “We hebben het hier over activiteiten voor kinderen die een extra steuntje in de rug nodig hebben, hulp aan ouderen met hun administratie en ondersteuning aan honderden vrijwilligers. Ontzettend veel Duindorpers en Scheveningers maken hier gebruik van.”

Foto: Kinderwerk Het Trefpunt (Facebook)

Luister hier naar een interview met Danielle Harthoorn op Den Haag FM.