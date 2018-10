Knaagdieren op zoek naar nieuw baasje in watten gelegd

De cavia’s en konijnen van stichting Het Knagertje krijgen woensdagmiddag een beautybehandeling zodat zij meer kans maken op het vinden van een nieuw baasje. Stadsboerderij ’t Waaygat in Scheveningen opent eenmalig het wellness- beautycentrum.

“We hebben een nagelstudio, kapsalon, massage en zelfs een diëtist als dat nodig is”, zegt Geertje van Kranen van Het Knagertje op Den Haag FM. “Dan zijn ze helemaal klaar voor Dierendag. Dan is iedereen weer van harte welkom bij Het Knagertje om misschien wel een dier op te komen halen.”

Niet alleen dieren van Het Knagertje zijn welkom bij ’t Waaygat. “Iedereen is van harte welkom met zijn of haar eigen konijn, cavia, hamster of rat”, aldus Van Kranen. Het wellness- en beautycentrum is woensdagmiddag geopend van 13.00 tot 15.30 uur.

Luister hier naar het interview met Geertje van Kranen op Den Haag FM.