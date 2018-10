Koningin Máxima bij opening congres One Young World in Den Haag

Koningin Máxima is woensdagavond 17 oktober in het Vredespaleis aanwezig bij de openingsceremonie van het congres One Young World The Hague. Bij dit internationale congres – dat plaatsvindt van 17 tot en met 20 oktober – komen 1.800 jonge leiders samen om te debatteren en te werken aan nieuwe oplossingen voor wereldproblemen.

Koningin Máxima zal een korte speech geven tijdens de ceremonie. Zij doet dit in haar functie als speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor inclusieve financiering. Bob Geldof, muzikant en activist, zal ook spreken tijdens de openingsceremonie.

One Young World organiseert jaarlijks een conferentie voor jonge leiders uit meer dan 190 landen. De jonge talenten gaan samen en ondersteund door wereldleiders in discussie over thema’s als mensenrechten, milieu, volksgezondheid, armoede en onderwijs. Zo komen de Hollywoodsterren Terry Crews en Amber Heard en de Amerikaanse r&b zanger Akon naar de Summit. Ook komen drie Nobelprijswinnaars spreken; Muhammad Yunus, Kailash Satyarthi en Tawakkol Karman. Andere bekende sprekers zijn fotomodel Doutzen Kroes, mensenrechtenadvocaat Amal Clooney, burgemeester Pauline Krikke, premier Mark Rutte en Mary Robinson (oud-president Ierland).