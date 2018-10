PvdA verbaasd dat nieuwbouwwoningen nog worden aangesloten op aardgas

De PvdA in de Haagse gemeenteraad zegt “met verbazing” te hebben vernomen dat woningen die nieuw worden gebouwd nog steeds worden aangesloten op aardgas. Volgens de partij staat dat haaks op de ambitie van Den Haag om in 2030 klimaatneutraal te zijn.

“Dit is dweilen met de kraan open”, zegt gemeenteraadslid Janneke Holman. “Het is goed dat er nu subsidie van het Rijk beschikbaar is om Bouwlust en Vrederust van het gas af te halen, maar als nieuwe woningen om de hoek worden aangesloten op gas en erin verder wordt gestookt, dan schieten we weinig op.”

Half september werd een vergunning afgegeven om het gasnet uit te breiden richting nieuwe villa’s op De Uithof. Dit terwijl het stadsbestuur elk nieuw gebouw in Den Haag klimaatneutraal en zonder aardgas wil laten opleveren. “Het stadsbestuur zou haar ambities moeten volgen en alle nieuwbouwwoningen klimaatneutraal moeten maken.”

Gesprek

De PvdA wil nu weten hoeveel nieuwe woningen toch nog worden aangesloten op het gasnet. Ook zou de gemeente in gesprek moeten gaan met de netbeheerder, ontwikkelaars en kopers om deze woningen alsnog aardgasvrij te maken.​