Stadsbestuur steunt plan voor science-fiction straatnamen in de Binckhorst

Het plan van D66 in de gemeenteraad om in de Binckhorst straten te vernoemen naar (non)-fictieve ruimtevaarders wordt omarmd door het stadsbestuur. De komende tijd wordt onderzocht hoeveel mogelijke namen beschikbaar zijn binnen het thema. Ook moet uitgezocht worden hoe moet worden omgegaan met auteursrecht op namen van filmkarakters.

Gemeenteraadslid Daniel Scheper is blij dat het stadsbestuur bereid is om straatnamen te vernoemen naar fictieve ruimtereizigers als Dr. Spock en Luke Skywalker en non-fictieve ruimtevaarders als Wubbo Ockels en Neil Amstrong. In navolging van de huidige straatnamen in de Binckhorst, die verwijzen naar hemellichamen, stelde Scheper voor om te vernoemen naar ruimtevaarders. “Ruimtereizen spreekt voor velen tot de verbeelding, evenals de innovaties die ondernemers op de Binckhorst doen. Daarom past het goed om straten te vernoemen naar ruimtereizigers.”

De Binckhorst is volgens Scheper bij uitstek de plek voor innovatie en creatie. “Wat vroeger science fiction was, kan nu realiteit zijn. Ruimtereizen maken is daar een goed voorbeeld van”, aldus Scheper.