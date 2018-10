“Veiliger fietsverkeer door meer kleurgebruik”

Studenten van de Haagse Hogeschool deden onderzoek naar gevaarlijke plekken in het verkeer rondom de school. Met name met kleur- en diepteverschil kan het verkeer veiliger worden. “Wat veiligheid betreft, het mag wel wat beter”, vertellen de studenten op Den Haag FM.

De studenten Joey, Lucas en Merel hebben woensdag tijdens de Fietsweek hun ondervindingen gepresenteerd aan medestudenten en wethouder Robert van Asten. “Het studentenperspectief is een heel goed uitgangspunt om fietsinnovatie te onderzoeken. Wij fietsen veel en de hogeschool staat op een drukke plek”. Uit het onderzoek kwamen meerdere oplossing naar voren. Zo zou er meer duidelijkheid in het verkeer kunnen komen wanneer er verschillende functies van de weg worden aangegeven met kleur. “Nu gebruiken we alleen rood voor het fietspad, maar er is veel meer mogelijk.” Ook zouden door diepere lagen in het wegdek duidelijker verschil zichtbaar zijn in de functies van de weg.

In de toekomst hopen de studenten hun ondervindingen op de proef te kunnen nemen. “We gaan richting een nieuwe fase waarin meer wordt gefietst voor milieu- en gezondheidsredenen, en daar horen experimenten bij.”

