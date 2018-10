Verdachte in zaak vermiste Nsimire (14) op vrije voeten

Koningin Máxima bij opening congres One Young World in Den Haag

De man die vastzat wegens betrokkenheid bij de vermissing van een veertienjarig meisje uit Den Haag is weer op vrije voeten. Hij blijft wel verdachte. De 33-jarige Hagenaar zat in voorarrest sinds 22 augustus. Begin september werd het voorarrest van de Hagenaar nog met een maand verlengd.

Het meisje verdween op 27 juli, en werd bijna een maand later teruggevonden. De opgepakte Hagenaar werd ervan verdacht dat hij het meisje heeft geholpen weg te blijven. Ook zou hij mogelijk ontucht met haar hebben gepleegd in die maand, maar daar is tot nog toe niets van gebleken, zo meldt het Openbaar Ministerie (OM).

“Hoewel het onderzoek nog niet is afgerond, moet worden vastgesteld dat er op dit moment onvoldoende concrete aanknopingspunten zijn dat verdachte ontuchtige handelingen heeft verricht”, zo schrijft het OM op zijn website. Daarom heeft justitie zich niet verzet tegen het verzoek van de advocaat van de verdachte om hem vrij te laten.