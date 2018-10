WINACTIE: Gratis naar Vinchenzo, zondag 7 oktober in het Paard

Den Haag FM geeft deze week vrijkaarten weg voor het concert van Vinchenzo, op zondag 7 oktober in het Paard. Wil jij er gratis bij zijn? Vul dan snel onderaan deze pagina je gegevens in.

Pas 18 lentes jong is hij, maar de successen van Vinchenzo rijzen nu al de pan uit. Hij deed mee aan The voice of Holland, scoorde een dikke hit met ‘Daily’, verkocht Paradiso Amsterdam in 10 minuten uit en heeft in ons land al zo zijn eigen “beliebers” achter hem aan. Maar je hoeft geen vrouw te zijn om van hem te houden: zijn no nonsense pop en smooth R&B-hits bevatten een gigantische aanstekelijkheid en zijn lyrics gaan van komisch naar herkenbaar.

Den Haag FM geeft drie keer twee vrijkaarten weg voor het concert van Vinchenzo op zondag 7 oktober in het Paard. Wil jij er gratis bij zijn? Vul dan snel onderaan deze pagina je gegevens in en hou deze week je telefoon goed in de gaten. Justin Verkijk (07.00-10.00 uur) en Rob Kemperman (15.00-18.00 uur) bellen live op Den Haag FM met de winnaars van de vrijkaarten.

Foto: Lotte Schrander.

