Zuiderstrandtheater meest gastvrije van de grote steden

Het Zuiderstrandtheater is dinsdag verkozen tot het ‘Meest Gastvrije theater 2018-2019’ van de ANWB. Het Scheveningse theater won goud in de categorie grote steden. De uitslag van de verkiezing is bepaald door de lezers van het maandblad Kampioen.

Na een oproep via maandblad Kampioen, de website van de ANWB en de social media van de autohulpdienst brachten duizenden mensen hun stem uit. Dat kon in verschillende categorieën. Het publiek vindt het Zuiderstrandtheater het meest gastvrij in de categorie grote steden (met meer dan 200.000 inwoners).

‘Leden spraken hun waardering uit voor het aanbod van voorstellingen, de bereikbaarheid, de horeca in en om het theater, het prijsniveau, het zitcomfort, zicht op het podium en de uitstraling’, aldus de ANWB.

Foto: Maurice Haak