Dieren zonder baasje beleven speciale verwendag

Jaarlijks vieren mensen over de hele wereld op 4 oktober dierendag, en natuurlijk ook in Den Haag. Eigenaren verwennen hun huisdier met extra aandacht en een traktatie, maar niet iedere dier heeft een baasje. Den Haag FM vroeg aan dierenopvang ’t Knagertje en het Haags Dierencentrum hoe zij deze dag vieren.

Op dierendag merkt Anke Bakens dat er meer aan de dieren wordt gedacht dan normaal. “Vandaag hebben we aanzienlijk meer donaties ontvangen zoals kattensnoepjes en blikvoer. Ook hebben we al zes kittens een nieuw huis kunnen geven”, vertelt de kattenverzorgster van het Haags Dierencentrum op Den Haag FM. Geertje van Kranen van knaagdierenopvang ’t Knagertje daarentegen organiseerde een heuse knutselmiddag. “We maken speciale knaagdieren speeltjes en kleien schattige huisjes voor in de hokken.”

Op alle andere dagen hebben de dieren ook niets te klagen in beide dierentehuizen. Zo kregen de cavia’s en konijnen van Geertje woensdag een welness-behandeling. “Dan zijn ze helemaal klaar voor dierendag.”

Luister hier naar het interview met Anke Bakens op Den Haag FM.

Luister hier naar het interview met Geertje van Kranen op Den Haag FM.