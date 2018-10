De Vegetarische Slager komt met kipbapao zonder kip

De Vegetarische Slager komt binnenkort met een nieuw product: De kipbapao zonder kip. Dat vertelde chef-kok Paul Bom van de slagerij in het programma Haagse Ochtendradio op Den Haag FM.

“Het wordt een variant op de ‘No Beef Bapao’ die we al in de winkel hebben liggen”, zegt Paul die gebeld werd in het kader van eet-geen-dierendag. “Daarnaast hopen we binnenkort met een vegetarische biefstuk te komen. We willen een echte biefstuk die lekker rosé van binnen is, maar dan zonder vlees.”

Tot slot had Bom een tip voor een makkelijk vegetarisch gerecht. “Vegetarisch gehakt is bijna niet van echt te onderscheiden. Gooi er tomatensaus bij en je hebt een klassieke pastasaus.”

Luister hier naar het interview met Paul Bom op Den Haag FM.