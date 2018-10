DJ Charlie Lownoise: “De Marathon is een begrip in Den Haag”

Halverwege de jaren negentig ging het dicht. Maar bijna elke Hagenees kent de naam: Discotheek De Marathon. Over het bruggetje aan de Wijndaelerweg. Komende zaterdag wordt weer een groot reüniefeest gehouden. Dit keer in zalencentrum Opera aan de Fruitweg. Een van de DJ’s die daar gaat draaien is Charlie Lownoise.

“Vanaf mijn zestiende was het een droom om te mogen draaien in De Marathon en die werd zeven jaar later werkelijkheid”, zegt Ramon Roelofs, zoals de Haagse DJ in het echt heet. Andere DJ’s die zaterdag draaien op het reüniefeest zijn Eric Benjamin, Leon Hartog en Lex van Coeverden. “We verheugen ons erop om elkaar weer eens tegelijkertijd te zien.”

De Tribute to The Marathon start zaterdag om 20.30 uur en duurt tot 02.00 uur. Zalencentrum Opera zit aan de Fruitweg 28. Kaarten kosten aan de deur 25 euro. Meer info: Discotheekdemarathon.nl.

Luister hier naar het interview met Charlie Lownoise op Den Haag FM.