Extra show Anouk in Ziggo Dome

De kaartverkoop voor het concert van de Haagse zangeres Anouk op dinsdag 30 april in de Ziggo Dome gaat zo snel dat besloten is een extra concert toe te voegen.

Ook op vrijdag 3 mei zal Anouk optreden in de Amsterdamse concerthal. De voorverkoop is reeds gestart via Ticketmaster. De show zal voor een deel in het teken staan van het nieuwe Nederlandstalige album ‘Wen D”r Maar Aan’ dat op 12 oktober verschijnt.

Donderdagavond is Anouk te gast in het televisieprogramma ‘De Wereld Draait Door’ op NPO1. De laatste keer dat de zangeres in het populaire programma te gast was zong ze de ruwe versie van het nummer ‘Wen d’r maar aan’.