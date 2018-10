Haagse actrice Elisabeth Andersen op 98-jarige leeftijd overleden

De in Den Haag geboren actrice Elisabeth Andersen is woensdag op 98-jarige leeftijd overleden. Andersen speelde van 1947 tot 1974 bij de Haagse Comedie. Daarnaast won ze drie keer Nederlands belangrijkste toneelprijs, de Theo d’Or (in 1958, 1966 en 1984). In 2004 kreeg ze de Blijvend Applaus Prijs voor haar gehele oeuvre.

Bij de Haagse Comedie was Cees Laseur een grote inspiratiebron en leermeester voor Andersen. Onder zijn regie speelde ze onder andere onder Perpetua in Venus Bespied, Ophelia in Shakespeares Hamlet en en Jeanne d’Arc in de Leeuwerik van Jean Anouilh.

Na de Haagse Comedie ging ze naar de Nederlandse Comedie. Daar stond ze onder andere 189 keer op de planken in het door Hugo Claus geschreven en geregisseerde stuk Vrijdag. Haar laatste rol was die van mevrouw Dercksz in Van oude mensen en dingen die voorbij gaan, van Louis Couperus.

Maandag begrafenis

Andersen was Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Ze overleed in haar huis in Haarlem waar ze rustig en tevreden overleed. Andersen wordt maandag 8 oktober begraven op begraafplaats Westerveld in Driehuis.

Foto: Nationaal Archief, Anefo van Duinen