Haagse ‘Lesley Presley’ wil in voetsporen treden van ‘The King’

Donderdagavond zendt Den Haag TV ‘Boulevard of Golden Music’ van regisseur John Meijer uit. De documentaire gaat over het gelijknamige muziekfestival in Kijkduin.

De zestienjarige Lesley ‘Presley’ van Ruitenbeek is een van de artiesten die in de documentaire te zien is. “In de documentaire zie je een liedje van mij, daarnaast zie je mensen die voor mij aan het promoten zijn”, zegt Lesley op Den Haag FM. Hij is al van jongs af aan geïnspireerd door Elvis Presley en treedt sinds een paar jaar op als ‘Haagse Elvis’. “Ik ben opgegroeid met The King. Toen ik een filmpje van Jailhouse Rock op YouTube zag wist ik het zeker, dat wil ik ook!”

Uiteraard zong Van Ruitenbeek ook een nummer van Elvis in de studio van Den Haag FM. De zanger werkt hard aan een album waar ook eigen nummers op komen te staan. Daarnaast is Lesley bezig met een kerstalbum. De documentaire ‘Boulevard of Golden Music’ is donderdagavond om 19.00 uur te zien op Den Haag TV.