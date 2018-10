Inholland en Hotelschool bij beste hogescholen van de Randstad, Haagse Hogeschool bij de slechtste

De Hogeschool Inholland, met ook vestigingen in Den Haag, behoort tot de beste grote hogescholen van de Randstad. De Haagse Hogeschool bungelt juist helemaal onderaan, blijkt uit de Keuzegids HBO 2019.

Traditioneel is er een groot verschil tussen de scores van hogescholen binnen en buiten de Randstad. Ook dit jaar blijkt dat weer uit de ranglijst. Inholland behoort met haar kleinschalige opleidingen op zeven locaties tot de top van de Randstad. De Keuzegids prijst de verbeteringen bij de school. “Sinds vorig jaar is er bij Inholland sprake van een voorzichtige stijging, die ook dit jaar weer doorzet.”

De Haagse Hogeschool blijkt het op één na slechtste hbo-opleidingsinstituut van Nederland te zijn. Alleen de Hogeschool Utrecht scoort nog slechter. De oordelen zijn gebaseerd op resultaten uit de Nationale Studenten Enquête die studenten jaarlijks invullen. Ook het oordeel van keuringsinstantie NVAO is meegewogen.

Hotelschool The Hague

De absolute topper in Den Haag is de Hotelschool The Hague. Deze opleiding krijgt in de gids vijf sterren en wordt beoordeeld als ‘uitstekend’.