Minister Sander Dekker geeft zondag startschot Madurodam Marathon

Minister Sander Dekker geeft komende zondag 7 oktober het startschot van de Madurodam Marathon. Ruim 200 deelnemers, waarvan het merendeel kinderen met en zonder handicap, lopen de marathon van 1,69 kilometer, oftewel 42 kilometer in Madurodam’s schaal van 1 op 25. Dekker geeft om 14.00 uur het startschot voor de Kids Only Run.

De marathon door het familiepark gaat langs bekende Nederlandse plekken, zoals de Amsterdamse Dam, het Haagse Vredespaleis, Schiphol, de Efteling, het Corpusgebouw in Leiden en de echte Cup die Oranje won in 1988. De opbrengsten van de loop gaan naar de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind.

Namens Den Haag FM doen radiopresentatoren Justin Verkijk en Rogier Heimgartner van het programma Haagse Ochtendradio mee aan de marathon. Wil jij hen sponsoren of wil je deelnemen in hun team? Dat kan via hun teampagina. Er is door Justin en Rogier al 1.320 euro opgehaald voor de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind.

Programma Madurodam Marathon:

12.00 uur Aanvang en registratie bij Madurodam

13.30 uur Deelnemers nemen plaats in startvakken

13.45 uur Warming-up door ‘blade babe’ Marlou van Rhijn

14.00 uur Start Kids Only Run

14.06 uur Start Family & Friends Run 1, 2 en 3

14.35 uur Start RaceRunners

15.10 uur Finish laatste deelnemers

15.15 uur Prijsuitreiking en bekendmaking opbrengst Madurodam Marathon