Na Feest Aan Zee staat Den Haag een jaar lang in het teken van Rembrandt & De Gouden Eeuw

Den Haag staat in 2019 in het teken van Rembrandt & De Gouden Eeuw. Het themajaar volgt daarmee Feest Aan Zee op, de viering van 200 jaar badplaats Scheveningen.

Woensdag was er een inspiratieavond voor culturele organisaties in onze stad waarbij het themajaar Rembrandt & De Gouden Eeuw werd toegelicht. Ideeën voor het jaar waren onder meer het creëren van selfiespots, aangepaste etalages, een Middeleeuwse herberg, een riddertoernooi, een Gouwe Ouwefestival op de Grote Markt, een themafeest in de Grote Kerk en de Nachtwacht als levend schilderij naar onze stad halen.

Rembrandt & De Gouden Eeuw wordt in 2019 in heel Nederland gevierd. Aanleiding is de 350e sterfdag van de beroemdste Hollandse Meester op 4 oktober 2019. Het hele jaar zijn er tal van activiteiten in onder meer Den Haag, Leiden, Leeuwarden en Amsterdam. Het Mauritshuis grijpt 2019 aan om voor het eerst in zijn bestaan de hele collectie-Rembrandt van Rijn in één tentoonstelling te tonen (31 januari – 15 september).

2020: 75 Jaar Vrijheid

In 2020 staat Den Haag in het teken van 75 Jaar Vrijheid en het 75-jarig bestaan van de Verenigde Naties.

Foto: Catharina Abels