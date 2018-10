Nida: “Maak van Den Haag een Kinderpardongemeente”

Als het aan de partij Nida in de gemeenteraad ligt wordt Den Haag een ‘Kinderpardongemeente’. De partij gaat volgende week een motie indienen om de gemeente op te roepen bij staatssecretaris Mark Harbers van Justitie en Veiligheid te pleiten voor een oplossing voor de ongeveer 400 kinderen in ons land die dreigen te worden uitgezet, maar wel geworteld zijn in ons land.

“Voor deze kinderen dreigt nog altijd uitzetting naar een land waar zij geen binding mee hebben en/of de taal niet van spreken”, zegt fractievertegenwoordiger Cemil Yilmaz van Nida. “Ook in Den Haag is een aantal kinderen die hier geworteld en dreigen te worden uitgezet. Wij willen weten om hoeveel kinderen het precies gaat en wat de visie van het stadsbestuur hierop is.”

Volgens Nida tonen recente zaken van de uit Armenië afkomstige Lily, Howick, Hayarpi, Warduhi en Seyran maar ook de uit Afghanistan afkomstige broers Mohamed, Mehdi en Sadjad aan dat de betrokken kinderen “leven tussen vrees en hoop”. Dit was aanleiding voor tientallen gemeenten, waaronder Amsterdam, Rotterdam en Utrecht, om op te roepen voor een versoepeling van procedures rond het Kinderpardon. In de motie volgende week vraagt Nida aan de gemeente Den Haag om zich hierbij aan te sluiten.

“Onze verantwoordelijkheid “

“Het siert de internationale stad van Vrede en Recht als zij opkomt voor universele kinderrechten en zich aansluit bij de overige kinderpardongemeenten. In wezen hebben wij de uitgelezen mogelijkheid laten liggen om als Den Haag het voortouw hierin te nemen in plaats van de overige Kinderpardongemeenten te volgen. Echter, het is nog niet te laat om ook onze verantwoordelijkheid te nemen voor deze kinderen”, aldus Cemil Yilmaz.