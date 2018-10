DJ Charlie Lownoise: “De Marathon is een begrip in Den Haag”

Nieuw initiatief om mensen die het finiancieel lastig hebben in Den Haag Zuidwest te helpen: de ‘weggeefwinkel’

In Den Haag Zuidwest zijn er duizenden mensen die elke week moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Speciaal voor deze mensen is er nu een nieuw initiatief: een pop-up weggeefwinkel in het buurt- en kerkhuis Shalom, tot stand gekomen in samenwerking met de ‘Kies! Sociale Supermarkt’ en de weggeefwinkel Rijswijk.

Volgens de initiatiefnemer van de pop-up weggeefwinkel, Kees Buist van Stek (Stichting voor Stad en Kerk) heeft één derde van de huishoudens in de wijken Bouwlust, Vrederust en Morgenstond een inkomen op of onder het sociaal minimum en biedt het initiatief daarom juist op die plek uitkomst. Het is nu nog een eenmalig experiment (vandaar ‘pop-up’), maar het lijkt erop dat het wel een succes is. “Het gaat tot nu toe echt als een trein”, vertelt de koster van de Shalomkerk, Tineke Spee, enthousiast. Ze is druk in de weer met het helpen van klanten. “De kleding vliegt de ‘winkel’ uit en je maakt de mensen weer blij. Dat geeft me een goed gevoel in mijn hart.”

Stek laat weten nog in gesprek te zijn over hoe vaak de Weggeefwinkel in de toekomst georganiseerd zal worden, maar in ieder geval erg positief te zijn over de eerste editie.